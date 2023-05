Mit dem 33:33 gegen die SG Saulheim hat die zweite Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg am Wochenende den Klassenerhalt in der RPS-Oberliga gesichert. Jetzt geht es für das Perspektivteam ohne Druck zum letzten Auswärtsspiel der Saison nach Koblenz, zum starken Tabellenfünften HV Vallendar.

Den Rheinländern ist der fünfte Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen, dennoch will der HVV seine beeindruckende Runde am liebsten mit zwei Siegen beenden und im letzten Heimspiel der Saison – Anpfiff ist am Samstagabend um 18 Uhr – den eigenen Fans eine tolle Leistung bieten. Keine einfache Ausgangslage für den TuS, der trotz gesichertem Klassenerhalt weiter Punkte sammeln möchte.

Zuversicht, dass es gegen den klaren Favoriten etwas zu holen ist, gibt das Hinspiel. Im letzten Spiel vor der Winterpause war die von einer Grippewelle getroffene Mannschaft von TuS-Trainer Theo Megalooikonomou gezwungen, mit einem echten Rumpfkader anzutreten, ergänzt mit Spielern aus der dritten und vierten Mannschaft. Dennoch spielten die Schwarzweißen absolut auf Augenhöhe und lagen bis zur 20. Minute fast durchgehend in Führung. Erst Mitte der zweiten Halbzeit schwanden die Kräfte, und so konnten die Koblenzer davonzuziehen und am Ende knapp mit 23:21 gewinnen. Zu der bitteren Niederlage kam damals noch eine schwere Verletzung von Top-Talent Tobias Kurz, der seitdem nicht mehr auf dem Feld stand.

Marco Holstein wieder im Kader

Im Rückspiel kann Trainer Megalooikonomou auf einen deutlich breiteren und stärker besetzten Kader zurückgreifen. Zwar muss er weiter auf die Routiniers Steffen Kiefer und Christopher Seitz verzichten, ebenso wie auf 13-Tore-Mann Jonas Dambach, dafür rückt Marco Holstein wieder in den Kader. Trainerteam und Mannschaft sind hoch motiviert gegen ein Topteam wie Vallendar nochmals mit Nachdruck ihre Oberligatauglichkeit unter Beweis zu stellen.

Für Fans, die die Reise nach Koblenz mitmachen wollen, bietet der TuS die Möglichkeit, im Mannschaftsbus mitzufahren. Er startet am Samstag um 14 Uhr an der Layenberger Sporthalle. Die Mitfahrt kostet 10 Euro. Spieler und Trainer freuen sich über jeden Unterstützer, der sie begleitet.