Die Bogenschützen ermittelten in Mainz ihre Landesmeister, bei wenig rekordverdächtigen Bedingungen. So mancher Pfeil wurde vom Winde verwehrt.

Starker, böiger Wind, mit teils Nieselregen samstags, verwehte vielen Teilnehmern bei den Landesmeisterschaften in Mainz ein dickes Ringpolster – und damit wohl die Chance auf eine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Wer bei den deutschen Titelkämpfen dann an den Start darf, wird im Vergleich aller Landesmeisterschaften anhand der Ringzahlen ermittelt. Insgesamt gingen am Ende neun Landestitel in den Landkreis. Der SV Bruchmühlbach stellte in Mainz zwar gleich sechs Landesmeister, war auch sonst gut vorne mit dabei. Ob und für wen es schließlich zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften reichen wird, müssen die Ergebnisse in den anderen Verbänden zeigen.

Auch Michael Zahm, der Bruchmühlbach schon mehrfach auf der DM vertreten konnte, sah seine abgeschossenen Pfeile vom Wind stark beeinträchtigt und konnte insgesamt nicht an seine Form anknüpfen. Zwar lag er zur Halbzeit noch in Führung, wurde am Ende aber nur Vierter.

Ergebnisse

Blankbogen Herren

1. Platz Maximilian Veit, SV Bruchmühlbach

4. Matthias Sprau, SV Bruchmühlbach

Blankbogen Masters

2. Jens Denhardt, SV Schopp

Blankbogen Damen

1. Katharina Harth, TFC Kaiserslautern

4. Ines Krehbiel, SV Schopp

Blankbogen Senioren

3. August Eberle, TFC Kaiserslautern

Recurve Schüler C

2. Mio Zeidler, SV Bruchmühlbach

Blankbogen Schüler C

2. Jonathan Sprau, SV Bruchmühlbach

Blankbogen Jugend

1. Silas Sprau, SV Bruchmühlbach

Recurve Damen

2. Ines Krehbiel, SV Schopp

Recurve Herren

1. Martin Gaber, SV Schopp

4. Michael Zahm, SV Bruchmühlbach

Recurve Master

1. Guido Kurz, SV Bruchmühlbach

Recurve Master weiblich

3. Martina Hauck, SV Schopp

Recurve Schüler A männlich

3. Fabian Domis, SV Bruchmühlbach

Recurve Schüler A weiblich

1. Lilly Lipstreich, SV Bruchmühlbach

3. Eliza Krenberger, SV Bruchmühlbach

Recurve Jugend männlich

1. Kai Raab, SV Bruchmühlbach

3. Mattéo Barthelemy, SV Bruchmühlbach

Recurve Junioren

3. Marco Weilacher, SV Bruchmühlbach

Recurve Juniorinnen

1. Justine Morgenstern, SV Bruchmühlbach

3. Ann-Kathrin Bader, SV Bruchmühlbach

Compound Senioren

3. Philipp Carney, SV Schopp

Blankbogen Mannschaft

1. TFC Kaiserslautern (August Eberle, Katharina Harth, Aren Haugtvedt-Palme)

2. SV Bruchmühlbach (Maximilian Veith, Matthias Sprau, Silas Sprau).