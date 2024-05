Vor kurzem noch präsentierte er sich an der ZDF-Torwand im „Aktuellen Sportstudio“, jetzt wurde Julian Clemens vom SV Mölschbach zum „Jungen Fußballhelden“ des Kreises Kaiserslautern-Donnerberg gewählt.

Mit nur 28 Jahren als zweiter Vorsitzender Verantwortung in einem Verein zu übernehmen, ist ungewöhnlich genug. Für Julian Clemens gehört das Ehrenamt seit einem Jahr zum Alltag. Er spielt außerdem aktiv Fußball, trainiert eine Jugendmannschaft, organisiert Jugend-Camps und hilft in der Vereinsorganisation, wo er nur kann. „Solche jungen Leute mit einem derartigen Engagement brauchen wir im Fußball“, lobte Kreisvorsitzender Udo Schöneberger den „Fußballhelden“. Und er betonte, wie wichtig es sei, den vielen ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen mit den Preisen Anerkennung zu zollen. Auch wenn sie meistens im Hintergrund arbeiteten, freuten sie sich regelmäßig darüber.

Schöneberger überreichte eine Urkunde, unterschrieben von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und SWFV-Präsident Hans-Dieter Drewitz gemeinsam mit dem Kreisehrenamtsbeauftragten Andreas Gödtel, der außerdem eine Geschenktüte mitbrachte. Darin war unter anderem auch eine Flasche Pfalz-Secco – „natürlich alkoholfrei, wie es sich für Sportler gehört“, sagte er augenzwinkernd.

Ein Treffer an der Torwand

„Viele Telefonate führen, Fragen der Vereinsmitglieder oder von Externen beantworten, dazu viel Organisation“, so beschreibt Julian Clemens seine Tätigkeiten für den Verein. „Und da kommt schon einiges an Zeit zusammen“, sagt er. Ehrensache für ihn: „Ich mache das gerne.“ Zumal der SV Mölschbach sportlich sehr gut aufgestellt sei und eine prima Atmosphäre in dem 400-Mitglieder-Verein herrsche.

An ein Ereignis in der jüngeren Vergangenheit erinnert er sich besonders gerne: Er durfte im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF live auf die legendäre Torwand schießen. Ein Vereinsmitglied hatte ein Bewerbungsvideo eingeschickt und Julian Clemens wurde ausgewählt. Er traf auch einmal und gewann so gegen den Vorsitzenden des Vereins Maccabi Frankfurt, der damals ebenfalls Studiogast war. „Das war genauso überraschend wie dieser Ehrenamtspreis jetzt“, gibt er zu. Und freut sich natürlich auf den Trip nach Santa Susana, wo er zusammen mit vielen anderen jungen Fußballhelden eine spannende Woche erleben wird.