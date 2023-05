Die Pfalztheater-Produktion „Die toten Freunde (Dinosauriermonologe“ ist mit unerwartet großem Erfolg in den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Berlin aufgeführt worden. Das Lauterer Ensemble war zu den Autorinnentheatertagen in die Bundeshauptstadt eingeladen worden.

Schauspieldirektor Harald Demmer spricht nach der Rückkehr von einem „für uns tollen Erlebnis“ und einer „großen Anerkennung unserer Arbeit“. Das 1995 begründete Festival fand zunächst in Hannover und Hamburg statt, seit 2010 ist es am Deutschen Theater Berlin beheimatet. Neben einem Stücke-Wettbewerb schließt die zehntägige Veranstaltung ein Gastspielprogramm mit Inszenierungen zeitgenössischer Dramatik aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ein.

Die Kaiserslauterer Inszenierung der „Toten Freunde“, für die Gastregisseurin Simone Blattner verantwortlich zeichnet, behauptete sich neben Schauspielhäusern aus Heidelberg, Frankfurt, Leipzig, Hamburg, Köln, Bern, Basel und Zürich. Von rund 180 Bewerbungen hatte sich die Jury 60 Stücke angesehen. Nur zehn wurden nach Berlin eingeladen. „Das ist ein großer Erfolg“, freut sich Harald Demmer. „Unser Stück kam sowohl beim Publikum wie auch bei der Presse und den Fachkollegen gut an.“

Die Birke spricht

Das Stück aus der Feder der 1988 geborenen Schweizerin Ariane Koch trägt den ironisch sperrigen Titel „Die toten Freunde (Dinosauriermonologe). Ein Singspiel mit dem Nachwort einer Birke“. Es wurde im vergangenen Jahr mit dem Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis ausgezeichnet, den das Pfalztheater im Auftrag der rheinland-pfälzischen Kulturstiftung vergibt.

Krallen ausgefahren: Die »Dinosaurier« (Nina Schopka im Vordergrund) im preisgekrönten Stück von Ariane Koch. Foto: Thomas Brenner/pfalztheater

Die Ehrung ist mit 10.000 Euro dotiert, außerdem gibt es mehrere Nebenpreise. Der Preis ist mit einer Uraufführungsoption am Pfalztheater verbunden. Die erste Aufführung fand im Dezember 2022 in der Inszenierung von Simone Blattner statt.

Neben den Lauterer Darstellerinnen Helena Grossman, Hannelore Bähr, Aglaja Stadelmann und Jelena Kunz spielten die Gäste Ulrike Knobloch aus Dresden und die Saarbrückerin Nina Schopka. Letztere wurde 2020 von der Zeitschrift „Theater heute“ als Schauspielerin des Jahres nominiert und bekam am Pfalztheater viel Applaus für ihre Mitwirkung in „Tyll“.

Vulkane glimmen

Die Pfalztheater-Version der „Toten Freunde“ lebte vom Spiel der bestens disponierten Darstellerinnen und der effektvollen, aber unaufdringlichen Regie in Martin Miotks reizvollem Bühnenbild vor glimmenden Vulkanen. Das Stück – fünf Dinosaurier blicken im Abstand von 165 Millionen Jahren aufs irdische Zeitalter des Menschen zurück – erhält eine Fülle wunderbarer Sprach-Momente. Was es letztlich sagen will, bleibt der Interpretation des Publikums überlassen.

In Kaiserslautern fand die letzte Aufführung der „Toten Freunde“ im vergangenen Monat statt. Autorin Ariane Koch, die unlängst für ihr Romandebüt „Die Aufdrängung“ den Literaturpreis des Fernsehmagazins „Aspekte“ erhielt, ist bis zum Ende der laufenden Spielzeit Hausautorin am Theater Basel.