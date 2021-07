Die Grabstätte von Norbert Thines auf dem Hauptfriedhof Kaiserslautern soll zu einer Ehrengrabstätte werden. Das hat der Stadtrat am Montag einstimmig bei vier Enthaltungen aus Reihen der AfD beschlossen. Der Kaiserslauterer Ehrenbürger und langjährige FCK-Präsident war am 7. Juni im Alter von 80 Jahren gestorben. Er wurde am 17. Juni in der Nähe von Fritz Walter auf dem Hauptfriedhof beigesetzt. Durch die Anerkennung seines Grabes als Ehrengrabstätte übernimmt die Stadt die Gebühren für das Nutzungsrecht und die Pflege.