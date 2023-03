Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg hat sich am Samstag im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga mit einem nie gefährdeten Sieg gegen Topfavorit HSG Krefeld Niederrhein eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker zeigte sich von der jüngsten 24:34-Niederlage beim VfL Pfullingen gut erholt und darf 30 Jahre nach dem letzten Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse weiter von der Rückkehr ins Unterhaus träumen.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben die Niederlage in Pfullingen sehr schnell abgehakt und unsere volle Konzentration auf das schwere Spiel gegen Krefeld gerichtet. Was