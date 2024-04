Tessa Dietrich vom SV Steinwenden lässt auch bei den Juniorinnen ihr Können durchblitzen. Beim Saisonstart in Dortmund beim ersten Target-Sprint-Trophy-Wettkampf 2024 des Deutschen Schützenbundes erreichte sie Rang fünf.

Den ersehnten Startplatz zum nächsten Wettkampf in Ungarn verpasste sie damit zwar, aber die Saison rollt ja erst an.

Einen Tag nach den Einzelläufen ging es für die junge Sportlerin des SV Steinwenden in Dortmund in der Mixed-Staffel für das Team Bayern weiter. Im eigenen Verband fehlt ihr derzeit ein Staffelpartner. So ist sie auch in den bayerischen Verband eingetreten und krönte den bayerischen Target-Einsatz gleich mal mit Bronze. Mit Staffelpartner Christoph Larasser aus Bayern stand die junge Athletin am Ende auf dem Podestplatz drei – und das in der Leistungsklasse, in der sie noch neu ist.

„Für mich heißt es jetzt, bis zur nächsten Trophy in Reisbach in Bayern viel Komplex-Training zu absolvieren, um am Schießstand sicherer zu werden“, analysierte die starke Läuferin ihre Schwachstelle, die sie am ersten Tag nach hinten warf.