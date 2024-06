Der Nachwuchs der TSG-Fechter drängt raus aus Kaiserslautern in die nationale Spitze. Fainne Howard ist dort längst angekommen. Nun hat sich auch Lara Hensen bei ihrer ersten Deutschen Florettmeisterschaft in Düren in Position gebracht.

Lara Hensen überzeugte bei U13-DM in Düren. Nach ihrem Auftritt findet sich die Fechterin der TSG Kaiserslautern auf Rang 20 der Deutschen Rangliste wieder. Am Wochenende, beim Fechtturnier in der Buchenlochstraße, hat sie ein Heimspiel.

„Lara ficht abgezockt, locker, cool. Siegt in der Regel mit dem Kopf“, schwärmt TSG-Cheftrainer Johannes Krieger-Kettering von der jungen Florettfechterin. Mit solch einem frisch-frechen Fechtstil hat in jungen Jahren auch Max Luczak, heute Abteilungsleiter Fechten bei der TSG Kaiserslautern und Trainer überzeugt und war nun in der Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft an der Seite von Lara, begleitete sie selbstverständlich auch auf ihr erstes großes Turnier nach Düren. Was er da sah, war ein eindrucksvollen Auftritt.

Die junge Fechterin zog voller Freude in die Gefechte, genoss sichtlich die Atmosphäre auf der großen Bühne. Mit vier Siegen und zwei knappen Niederlagen zog die U13-TSGlerin erfolgreich durch die Vorrunde. Das anvisierte Ziel war damit schon erreicht. Die Kür konnte kommen und sie kam. In Runde zwei siegte eine weiterhin ziemlich gut aufgelegte Lara erneut vier Mal, musste sich einmal geschlagen geben und stand in den K.o.-Gefechten. Dann war zwar knapp aber doch Schluss. Lara Hensen verlor, belegte Rang 20 in den Reihen der insgesamt 70 angetretenen Fechterinnen und war mit Recht absolut zufrieden und glücklich.

Mit Biss und Können

„Alle Vorgaben top umgesetzt, mit viel Biss, Können und mächtig guter Laune auf der Planche, eine tolle Platzierung bei ihren ersten Deutschen Meisterschaften erreicht“, bilanzierte ein stolzer Trainer Max Luczak den Auftritt auf der Fechtbahn in Düren.

Im nächsten Jahr wechselt Lara Hensen in die U15, in der auch die 13-jährige Fainne Howard noch sein wird. „Mal schauen, was die beiden dann gemeinsam für die TSG Kaiserslautern auf die Planche zaubern werden“, schaut Cheftrainer Krieger-Kettering freudig nach vorne. Er sieht den Anschluss an die erfolgreichen 90er Jahre der Fechtabteilung auf jeden Fall hergestellt. „Ich bin stolz auf den Nachwuchs und das Trainerteam, das in der Vorbereitung auf die Saison und die DM in enger Absprache perfekt zusammengearbeitet hat“, spricht Krieger-Kettering von der besten Saison der TSG-Nachwuchsfechter. In der heimischen Fechthalle in der Buchenlochstraße werden die Fechter nun weiter am Sprung nach vorne arbeiten.

Turnier in der Buchenlochstraße

Wer Lust hat, die TSG-Nachwuchstalente im Vergleich mit anderen Vereinen zu sehen, der sollte das Viktor-Schwarz-Gedächtnis-Turnier in der Halle 1 der TSG nicht verpassen. Gemeldet haben sehr gute Fechterinnen und Fechter aus Rheinland-Pfalz, Hessen, dem Saarland, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Das Turnier findet am 15. und 16. Juni statt. Los geht es an beiden Tagen um 10 Uhr.