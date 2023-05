Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim landesweiten Tag der Architektur standen am Wochenende in Kaiserslautern zwei Objekte zur Besichtigung offen. Das „Haus Aspenkopf“ ist ein neu errichtetes Bürogebäude der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Der Neubau eines Einfamilienhauses am Waldrand im Uniwohngebiet dient der Bauherrin, einer Architektin, gleichzeitig als Arbeitsplatz.

Das neue Bürogebäude der ZAK − ein Flachbau, der unweit der Verwaltung errichtet wurde − besticht beim ersten Anblick durch seinen mit Kanthölzern aus Lärche gesäumten