Der SV Steinwenden überwinterte in der Verbandsliga Südwest auf einem Abstiegsplatz. Am Sonntag, 14.30 Uhr, hat er in einem Nachholspiel gegen die TSG Bretzenheim die Gelegenheit, seine Ausgangssituation zu verbessern und durch einen Sieg die Abstiegsränge zu verlassen.

Das letzte Heimspiel des SV Steinwenden war der Wetterlage zum Opfer gefallen. Dadurch war der Blick auf die Tabelle für die Anhänger des SVS in der Winterpause nicht angenehm. Ihr Team steht