Der SV Steinwenden hat sich im Abstiegskampf mit einem 2:0-Heimsieg gegen Hassia Bingen zurückgemeldet. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherte sich der SVS verdient drei wichtige Punkte und konnte die Abstiegsränge verlassen.

Im Mittelpunkt des Spiels standen zwei Privatduelle Stürmer gegen Torhüter, bei denen der SV Steinwenden das erfolgreichere Ende für sich verbuchen konnte. Bereits in der vierten Minute war SVS-Stürmer David Höft vollkommen frei durch, doch Bingens Torhüter Konstantin Schindler verkürzte geschickt. Nach einer Ecke wurde es eng, als Höfts Kopfball aus kurzer Distanz nur knapp das Tor verfehlte. Doch in der 38. Minute war beim dritten Versuch dann Höft der Sieger. Der Steinwendender Stürmer schaltete bei einem zu kurz geratenen Rückpass am schnellsten, erlief sich den Ball vor Torhüter Schindler und traf zum 1:0.

Nach der Führung drängten die spielstarken Gäste auf den Ausgleich. Steinwenden verteidigte leidenschaftlich, sicherte sich durch intensiven Einsatz die entscheidenden Zweikämpfe und brachte das 1:0 in die Pause.

Yüksel gegen Even

In der zweiten Hälfte war Bingen die aktivere Mannschaft und es folgte das zweite entscheidende Privatduell in diesem Spiel. Diesmal war es Bingens Spielführer Imker Yüksel, der in der 47. Minute frei vor Torhüter Jannik Even auftauchte und knapp das Tor verfehlte. Auch bei Yüksels gefährlichem Distanzschuss in der 60. Minute und nach einer starken Glanzparade in einer Eins-zu-eins Situation in der 70. Minute blieb Even Sieger. Ein Lattenschuss aus aussichtsreicher Position in der 67. Minute ließ Yüksel endgültig zum tragischen Helden des Spiels werden. Doch seinem Mannschaftskameraden Marlon Pira, auffälligster Gästeakteur in diesem Spiel, erging es nicht besser. Er scheiterte nach einem überragenden Solo ebenfalls völlig freistehend am gut aufgelegten Even. Im Anschluss wurde er nach einem Frustfoul zu Recht vom starken Schiedsrichter Fabian Brune mit Rot des Feldes verwiesen.

90 Minuten Kampf und Einsatz

„Diese Eins-zu-eins-Szenen haben Spaß gemacht und es war wichtig, mal wieder zu Null zu spielen. Doch wie Ben Summers und Xavier White defensiv gefightet haben, hat mindestens genauso dazu beigetragen, kein Gegentor zu bekommen“, lobt Even seine Abwehr. Nur zwei Minuten nach dem Platzverweis nutzte der SV Steinwenden die Umstellung der Gäste zur Entscheidung. Anton Artemov schloss einen Konter zum spielentscheidenden 2:0 ab. Die Gegenwehr der Gäste war gebrochen und Steinwenden konnte relativ ungefährdet die wichtigen drei Punkte über die Zeit bringen.

„Wir haben über 90 Minuten gefightet, vollen Einsatz gebracht und kollektiv dagegengehalten. Dadurch haben wir gegen ein Team, das offensiv gute Spieler auf dem Platz, hat zu Null gespielt und auch verdient gewonnen. Dennoch haben wir nur einen ersten Schritt im Abstiegskampf erreicht. Wenn wir so weiterspielen, können wir jedoch ein gutes Wort mitreden“, kommentierte Trainer Daniel Meisenheimer das Spiel.