Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verbandsligist SV Steinwenden ist im Achtelfinale des Verbandspokals mit 0:2 am Oberligisten SV Gonsenheim gescheitert. In einem an Höhepunkten armen Spiel genügten dem favorisierten Oberligisten zwei platzierte Distanzschüsse, um mit einem relativ ungefährdeten Auswärtssieg ins Viertelfinale einzuziehen.

Die volle Konzentration des SVS gilt nun dem nächsten Auswärtsspiel in der Verbandsliga Südwest am Samstag, 17 Uhr, bei der SG Rieschweiler. Obwohl SVS-Trainer Daniel Meisenheimer