Zweimal geriet der SV Morlautern in Rückstand, zweimal glich er aus und spielte bei Alemannia Waldalgesheim 2:2 unentschieden. Für ihre große Moral lobte Coach Daniel Graf nach der zweiten Partie der Oberliga-Abstiegsrunde seine Mannschaft, die ab der siebten Minute in Unterzahl spielte.

„Alle taktischen Vorgaben waren damit erledigt“, bemerkte später Daniel Graf zu der kritischen Situation in der Anfangsphase der Oberliga-Partie, als der Schiedsrichter Rot zog und noch dazu einen Strafstoß gegen seine Mannschaft verhängte. Was war geschehen? Kapitän Philipp Schwarz hatte einen leichtsinnigen Rückpass gespielt und dann im Sechzehner den Alemannia-Stürmer Can Cemil Özer am Trikot festgehalten, um einen Treffer zu verhindern. Der Unparteiische sah darin eine Notbremse, der Gefoulte verwandelte den Elfmeter, und Morlautern lag mit 0:1 zurück. Für Schwarz war es übrigens nach Gelb-Rot im Spiel gegen Jägersburg schon der zweite Platzverweis in diesem Jahr. Schlechter hätte es für sein Team nicht beginnen können, so Daniel Graf, dessen Mannschaft damit in eine fast aussichtslose Lage geraten sei.

Der Coach reagierte darauf, stellte die Abwehr um. Für Schwarz rückte Sascha Theis in die Innenverteidigung, und Leopold Mühlen übernahm dessen Posten auf der rechten Abwehrseite. Eine aus der Not geborene Formation, die sich aber schon im Spiel gegen Eisbachtal in der vergangenen Woche bewährt hatte. Überraschenderweise fanden sich die Morlauterer gut mit der Unterzahlsituation zurecht. Und das nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. In der 51. Minute gelang ihnen der Treffer zum 1:1. Nach David Schehls dribbelstarker Vorarbeit verwertete der blendend aufgelegte Florian Bicking das Zuspiel eiskalt. Per Linksschuss traf er ins lange Eck.

Der zweite Elfmeter

Nachdem der SVM sich so aus seiner schwierigen Lage befreit hatte, geriet er in der 75. Minute in die nächste: Wieder pfiff der Schiedsrichter einen Foulelfmeter, wieder trat der vom Morlauterer Keeper Bakary Sanyang gefoulte Özer an und wieder geriet der SVM in Rückstand - 1:2. Ging Graf mit dem ersten Strafstoßpfiff d'accord, so traf das für den zweiten nicht zu. Er habe „kein Foulspiel von ,Baka'“ gesehen.

Aber lange durfte sich das Heimteam aus Waldalgesheim nicht an der Führung erfreuen. Bereits drei Minuten später folgte die Antwort der Graf-Truppe. Markus Happersberger köpfte einen von Bicking getretenen Eckball zum 2:2 ins Tor der Alemannia. „Es war eine mannschaftliche Topleistung“, sparte Graf in seinem Resümee nicht mit Lob für die Seinen, die in der Abstiegsrunde ungeschlagen bleiben und ihren dritten Tabellenplatz behaupteten.