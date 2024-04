Ostereier gab’s keine für den Oberligisten SV Morlautern. Dafür aber drei im Abstiegskampf überaus wichtige Punkte. Beim FV Diefflen gewann das Team mit 2:1 (0:0). Als Matchwinner setzte sich Felix Bürger in der Nachspielzeit in Szene.

Groß war der Jubel beim SV Morlautern nach dem Siegtreffer auf den letzten Drücker. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte Felix Bürger getroffen. Aus 17 Metern schoss er den Ball in die Torwartecke.

Von seinem Trainer wurde der Schütze nach der Begegnung geadelt. Verglich Morlauterns Trainer Daniel Graf ihn doch mit einem Nationalspieler. „Er ist der Toni Kroos des SV Morlautern“, sagte der Coach und verdeutlichte damit den Beitrag, den Felix Bürger zu diesem überaus wichtigen Sieg seines Teams geleistet hatte. Nicht nur als Freistoßschütze. Sondern auch als Spielgestalter.

Bei diesem österlichen Gastspiel im Saarland hatte Daniel Graf als Coach ein glückliches Händchen in puncto Auswechslung. Das war auch notwendig. Waren die Morlauterer doch nach einer torlosen ersten Halbzeit in der 60. Minute mit 0:1 in Rückstand geraten. Niklas Allenfort hatte für die Gastgeber getroffen. Er hatte dabei von einer Abwehrschwäche profitiert. Wenig später Glück für den SVM, dass Fabian Poß’ spektakulärer Seitfallzieher an der Latte landete. Aber auch die Graf-Schützlinge erspielten sich gute Torchancen.

Der Joker sticht

Den verdienten Ausgleichstreffer erzielte ein Joker: der in der 70. Minute für David Schehl ins Spiel gekommene Marc Knapp. Nach Florian Bickings Präzisionsflanke gelang dem Stürmerhünen der perfekte Abschluss. Per Kopfball erzielte er das 1:1 (75.). Damit zog Knapp mit seinem Teamkollegen Bobby Edet gleich. Beide sind nun mit jeweils zehn Treffern die besten Torschützen des SV Morlautern.

Nach diesem Knapp-Treffer gaben sich die Gäste aber nicht mit dem Unentschieden zufrieden; sie wollten mehr. „Wir sind volles Risiko gegangen“, so Graf. Zunächst verpasste Tyreece Herzhauser aber die Führung. Nur noch den gegnerischen Keeper vor sich, ließ er eine Riesenchance aus. Doch das mutige Spiel der Morlauterer wurde noch belohnt. Durch Felix Bürgers Freistoßtor.

„Ein brutal wichtiger Sieg“, bemerkte Daniel Graf nach diesem gelungenen Auftritt am Ostersonntag. Seine Mannschaft habe das in die Tat umgesetzt, was er von ihr verlangt habe: nämlich eine „gute Auswärtspartie“ zu spielen. Und das bei einer Topmannschaft. Hatte doch Diefflen vor diesem Spiel fünfmal in Folge gewonnen.

Drei Punkte ergattert, eine Menge Selbstvertrauen getankt und noch dazu den Abstand auf die Abstiegszone vergrößert. Nämlich auf acht Zähler: Besser hätte Ostern für den Tabellenelften nicht laufen können.