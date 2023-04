Kottweiler-Schwanden. Der SV Kottweiler-Schwanden setzt in der kommenden Saison auf Wolfgang Lang. Der erfahrene Trainer wird zusammen mit Daniel Dengel die in der Fußball-A-Klasse spielende erste Mannschaft des SVK coachen.

Nachdem Sebastian Schröer und Daniel Dengel im Winter die erste Herrenmannschaft des SVK übergangsweise übernommen haben, präsentiert der Verein jetzt das Trainerteam für die Spielzeit 2023/2024.

„Wir freuen uns, mit Wolfgang Lang einen erfahrenen Trainer für unseren Verein gewonnen zu haben“, sagt Christopher Völker, der Vorsitzende des SVK. Auch Wolfgang Lang freut sich auf seine neue Aufgabe. „Ich werde mit einer jungen und entwicklungsfähigen Mannschaft arbeiten“, erklärte der 57 Jahre alte Coach, der sein neues Team „in der A-Klasse etablieren“ will. Lang hatte bis zum Winter den Bezirksligisten SV Nanz-Dietschweiler trainiert und bringt Erfahrungen auch von Trainerstationen beim TuS Bedesbach, VfR Baumholder und vielen anderen Vereinen mit an den Herzerkopf.

Dengel bleibt

Erfreut ist man beim SV Kottweiler-Schwanden auch darüber, dass man das Engagement mit Daniel Dengel über die aktuelle Saison hinaus verlängern konnte. „Daniel verkörpert wie kein anderer die DNA des SVK und wird die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Monate weiterführen“, so Völker.

Fortsetzen wird der Verein auch in der nächsten Saison „die bewährte Zusammenarbeit mit Thorsten Geib“. Er wird sich weiterhin um die Geschicke der zweiten Herrenmannschaft kümmern und als Bindeglied zu Wolfgang Lang und Daniel Dengel fungieren. Und auch in der neuen Runde arbeitet Kottweiler-Schwanden mit der Torwartschule Südwestpfalz zusammen. So bietet Torwarttrainer Florian Schröck einmal pro Woche Training für die Torhüterinnen und Torhüter des SVK an.