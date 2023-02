Bei den Landesmeisterschaften im Bogenschießen war der Kreis gut vertreten. Der Nachwuchs des SV Bruchmühlbach zeigte, wie es gehen kann.

Von den Masters bis zum kleinen Nachwuchs, in Idar-Oberstein waren alle Bogensportler gefordert, die Pfeile akkurat auf die Scheiben zu entlassen. Es ging um Landesmeistertitel und um eine möglichst hohe Ringzahl. So ein Titel ist bei den Bogenschützen nicht gleichbedeutend mit einem Startplatz bei der Deutschen Meisterschaft (DM). Erst wenn in allen Landesverbänden die Meister ermittelt sind, steht fest, wer von 10. bis 12. März in München dabei sein wird. Die jeweils erreichten Ringzahlen werden verglichen, ein Limit ermittelt, da sollte man drüber liegen, sonst wird es nichts.

Zunächst aber nach Idar-Oberstein, zur Landesmeisterschaft des Pfälzischen Schützenbundes. Bei den Herren, wie gewohnt, ein starkes Teilnehmerfeld. Wer aufs Podest wollte, durfte sich keine Patzer erlauben. Passiert aber halt selbst Routiniers wie Michael Zahm vom SV Bruchmühlbach, der sich bereits mehrfach bei Deutschen Meisterschaften beweisen durfte. Das wird 2023 wohl nichts.

Sein Start war holprig, die Spitzenleistung schnell abgeschrieben. Am Ende blieb Zahm mit 533 Ringen Platz acht. Besser gelang es Martin Meier vom SV Trippstadt, der sich mit 541 Ringen auf Platz vier, knapp hinters Podest schoss. Dort sah sich auch Guido Kurz vom SV Bruchmühlbach wieder. Kurz, am Start bei den Masters, war mit 532 Ringen gleich mit dem Drittplatzierten aus Hatzenbühl. Ein gutes Ergebnis, allerdings rutschte er auf Platz vier, Christian Känig aus Hatzenbühl konnte drei Zehner mehr verbuchen und wurde so Dritter. Kurz blieb „nur“ der vierte Platz.

Wie verhext

Die Asse aus Bruchmühlbach erwischten mehrfach nicht den besten Tag. Auch nicht die amtierende Deutsche Jugendmeisterin Ann-Kathrin Bader. Sie hatte das Ziel, in der nun neuen Klasse, bei den Juniorinnen, eine DM-Karte zu schießen. Der Start verlief zunächst richtig gut, aber dann wollten die nötigen 10er einfach nicht fallen. Es war ein bisschen verhext, aber so ist Sport nun mal. Mit Platz drei und 509 Ringen wird es kaum für die DM reichen. Tröstlich, vor ihr auf dem Podest waren gleich zwei weitere Sportlerinnen vom SV Bruchmühlbach. Chloé Barthelemy siegte mit 534 Ringen denkbar knapp vor Justine Morgenstern mit 533 Ringen.

„Ein komplettes Siegerpodest mit Sportlern vom SV Bruchmühlbach. Das war einfach super gemacht von den drei Mädels“, zeigt sich Trainer Michael Zahm stolz auf die Juniorinnen. Für Chloé Barthelemy und Justine Morgenstern könnte es zur DM reichen. In zwei Wochen werden die offiziellen Limitzahlen veröffentlicht, dann wird man sehen. „Es wird knapp, kann aber durchaus reichen“, so die Einschätzung von Zahm.

Stolz auf die Jugend

Zahm, der gemeinsam mit Ann-Kathrin Bader auch den Nachwuchs trainiert, hatte am Wochenende noch mehr Grund zur Freude. Bei den Schülern und in der Jugend lief es rund. „Ich bin mächtig stolz auf die Truppe. Die Platzierungen spielen für mich immer eine untergeordnete Rolle, da diese ja nicht allein von den eigenen Leistungen beeinflussbar sind. Da gibt’s ja dann noch andere Sportler an der Schießlinie“, ordnete Zahm das Abschneiden seiner Schüler ein. Jeder einzelne habe mit viel Fleiß, Herzblut und auch Spaß auf die Landesmeisterschaft hingearbeitet und das abgerufen, was im Training vermittelt wurde. Julian Gehm (Schüler A), erreichte bei seiner ersten Meisterschaft direkt den zweiten Platz. Mit 538 Ringen kann er sogar auf eine DM-Teilnahme hoffen.

Ergebnisse

Landesmeisterschaften Bogensport

Schüler Mannschaft

1. SV Bruchmühlbach: Julian Gehm, Fabian Domis, Lilly-Ley Lipstreich

Schüler A weiblich (alle SV Bruchmühlbach)

3. Eliza Krenberger, 4. Lilly-Ley Lipstreich

Schüler A männlich (alle SV Bruchmühlbach)

2. Julian Gehm, 4. Fabian Domis

Jugend (alle SV Bruchmühlbach)

2. Mattéo Barthelemy, 3. Kai Raab

Recurve Herren

4. Martin Meier, SV Trippstadt, 541, 6. Freddy Barthelemy, SV Bruchmühlbach, 538, 8. Michael Zahm, SV Bruchmühlbach, 533

Recurve Damen

4. Ines Krehbiel, SV Schopp, 515

Recurve Master

4. Guido Kurz, SV Bruchmühlbach, 532, 8. Heinz Kinder, SV Bruchmühlbach, 517, 9. Alexander Stein, TFC Kaiserslautern, 511

Recurve Master weiblich

4. Martina Hauck, SV Schopp, 457

Recurve Senioren

6. Philip Carney, SV Schopp, 445

Recurve Junioren

4. Marco Weileracher, SV Bruchmühlbach, 479

Recurve Junioren weiblich

1. Chloé Barthelemy, SV Bruchmühlbach, 534, 2. Justine Morgensterin, SV Bruchmühlbach, 533, 3. Ann-Kathrin Bader, SV Bruchmühlbach, 509

Compound Master

8. Michael Bader, SV Bruchmühlbach, 544

Compound Senioren

2. Philip Carney, SV Schopp, 532

Blankbogen Herren

3. Matthias Sprach, SV Bruchmühlbach, 424, 6. Stefan Sauerwein, SV Schopp, 378

Blankbogen Damen

3. Ines Krehbiel, SV Schopp, 399, 4. Katharina Harth, TFC Kaiserslautern, 395, 6. Sandra Dietrichs, SV Schopp, 347