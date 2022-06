Die Bogenschützen des SV Bruchmühlbach greifen in der Oberliga wieder an, mit verjüngter Mannschaft und mit Zielen.

In Wörth fand am Wochenende der Start in die Bogen-Oberliga bei schlappen 37 Grad statt. „An der Schießlinie war es schon kernig, da muss man halt durch“, fasst Michael Zahm, SV Bruchmühlbach, zusammen, was alle Sportler aushalten mussten. Im Rückraum der Anlage gab es Schatten, die Pausen waren somit erträglich. Dennoch, die Leistungen waren eher schwach, wie der Blick auf alle sechs Vereine zeigt. Die Ringzahlen waren häufiger unter der 40er Marke als über der 50er. Den Ligatag eins beendete Bruchmühlbach auf dem Tabellenplatz drei hinter den Favoriten Waldsee und Hatzenbühl. „Gegen die beiden werden wir in den nächsten zwei Rundenkämpfe ein Quäntchen Glück und eine clevere Mannschaftsaufstellung brauchen“, sieht Zahm seine Mannschaft durchaus mit Chancen nach oben. Die Mannschaft, die in diesem Jahr mit der Erfahrung von Freddy Barthélemy, Guido Kurz, Jan Loibnegger, Christian Buhles, Michael Zahm und den Nachwuchsschützen Marco Weilacher und Justine Morgenstern antritt, hat sich verjüngt. „Mit Marco und Justine haben wir hier eine super Unterstützung“, sieht Zahm, die Mannschaft für die Zukunft gerüstet. In dieser Saison greifen lediglich sechs Teams in der Oberliga an. Von daher wird es wohl auch keinen Absteiger geben. „Diese Gegebenheiten ermöglichen uns das Einsetzen der Jüngeren, damit sie Erfahrung sammeln können“, weiß Zahm, dass dies den Druck für die Jungstars rausnimmt. „Wir wollen natürlich um den Sieg mitkämpfen und unsere besten Leistungen zeigen. Das gebietet unser Verständnis von sportlichem Ehrgeiz“, gibt der Mannschaftsführer dann aber doch noch ein konkretes Ziel aus.

Tabelle

Oberliga Bogen

1. TG Waldsee 8:2

2. SSV Hatzenbühl 8:2

3. SV Bruchmühlbach 6:4

4. SV Ramsen 4:6

5. ESV Landau 4:6

6. SV Wörth 0:10

Ergebnisse

Jugendrundenkampf Pfälzer Sportschützenbund (alle SV Bruchmühlbach)

Recurve Schüler A: 1. Julian Gehm, 2. Matteo Barthelemy; Recurve Schüler B: 1. Charlotte Krauter; Blank Schüler A: 1. Silas Sprau; Jugend weiblich Kader: 1. Ann-Kathrin Bader, 3. Lea Dietz