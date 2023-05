Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erstmals in der 101-jährigen Vereinsgeschichte gingen die Galopper beim 63. Pferderennen in Miesau an einem Freitag auf die Rennbahn. Für den Reit- und Fahrverein Miesau eine gelungene Premiere. Überschattet wurde der Renntag von einem folgenreichen Sturz.

„Ein Pferderennen an einem Werktag ist ein Wunsch des Verbandes Deutscher Galopp“, berichtete Vorsitzender Marcus Sauter. „Dafür leistet er finanzielle Unterstützung, die für