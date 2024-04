Wegen einer Notfallmaßnahme der Stadtentwässerung ist die Jahnstraße zwischen Erfenbach und Erzhütten voraussichtlich bis Donnerstag, 4. April, 7 Uhr, in beiden Richtungen voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Vor wenigen Wochen sei festgestellt worden, dass sich die Straße an einem Abschnitt absenkte, weil Sand in den Kanal ausgespült worden sei. Die Reparatur sei für Mitte April angesetzt gewesen. Der viele Regen in den vergangenen Wochen habe die Ausspülung des Sandes jedoch beschleunigt, sodass die Straße schneller als erwartet absackte. Aus diesem Grund habe die Stadtentwässerung den Straßenabschnitt am späten Nachmittag des Ostersonntags sperren müssen. Am Dienstagmorgen, 2. April, begann die Reparatur. Die Umleitung zwischen Erfenbach und Erzhütten erfolgt in beiden Richtungen über die Lauterstraße. Die Stadtentwässerung Kaiserslautern bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.