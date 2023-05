Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag, 16 Uhr, startet der SV Steinwenden mit einem Auswärtsspiel beim SC Idar-Oberstein in die neue Saison der Verbandsliga Südwest. Die Elf von Trainer Daniel Meisenheimer will nach dem starken Pokalauftritt in Morlautern zeigen, dass sie auch beim anderen hohen Titelfavoriten bestehen kann.

Das Auftaktprogramm hätte für den SV Steinwenden kaum härter ausfallen können. Am ersten Spieltag musste er spielfrei zuschauen. Jetzt muss das Team in den nächsten Spielen gleich