Mit „Bankangelegenheiten“ nicht finanzieller Art beschäftigte sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag wieder einmal. Allerdings kam er nicht zu einem schnellen Abschluss: Die Aufstellung zweier zur Debatte stehender Sitzbänke wurde verschoben. Was nicht nur beim Oberbürgermeister auf Unverständnis stieß.

Um den neugepflanzten Baum vor der Adler-Apotheke steht bereits eine Rundbank als Provisorium, die die Bürgerinitiative „Stadt für alle“ aufgestellt hatte. Um den