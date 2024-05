Vor acht Jahren hieß es zum ersten Mal: „Willkommen bei ,Die Burg liest, spielt und singt!’“ Mitte Mai war es im Musiksaal des Burggymnasiums zum 18. und vielleicht letzten Mal soweit, denn Initiator Gerhard Hollstein geht nach dem Schuljahr in den Ruhestand. Dreimal pro Jahr treten Burg-Schüler und -Lehrer auf und zeigen ihre unterschiedlichsten Talente. Auch ehemalige Schüler sind ab und an mit dabei. Deutschlehrer Hollstein achtet stets darauf, dass das Programm vielfältig ist und dass sowohl gelesen, gesungen als auch vorgespielt wird, wie er berichtet.

In seiner Kindheit hat Hollstein mit seinem Bruder musiziert, später spielte er in einer Lehrerband. 2016 rief er die Show ins Leben – „als eine Ergänzung zu Theaterauftritten und Schulkonzerten. So können die Schüler auch alleine auftreten, ohne einem Ensemble anzugehören“. Und das taten die Schüler gerne. Der Deutschlehrer erinnert sich an den Zauberer, der Stifte verschwinden ließ, oder an das Mädchen, das im Handstand Flöte spielte. Echte Talente wurden entdeckt, etwa die drei Schüler, die mit Gitarre, Bass und Gesang eine eigene kleine Band gründeten.

Auch die Kollegen halfen mit. „Wenn sie einen begabten Schüler im Unterricht hatten, dann haben sie mir Tipps gegeben“, verrät der Lehrer. Und wenn ein Schüler erstmal dabei war, dann machte er „auch meistens ein zweites oder drittes Mal mit“.

Hollstein baut auf seine Kollegen aus dem Fachbereich Musik. „Ich bin mir sicher, das es noch mal so etwas gibt, vielleicht in einem anderen Format“, glaubt er an eine Fortsetzung. Folgerichtig sang er zum Abschluss seines letzten Abends „The Show must go on“.