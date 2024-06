In der Reihe „Musik im Anflug“ gastiert die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz aus Ludwigshafen wieder in kleinerer Besetzung auch in der Westpfalz. Konzerte mit Solistin Antje Weithaas gibt es am 14. und 15. Juni in Landstuhl und im Steinskulpturenmuseum Bad Münster am Stein. Beim Konzert am 16. Juni in Stetten im Zellertal wiederum spielt das Ensemble Colourage.

„An diesem Wochenende schwärmen wir mit einem Streicher-, einem Holzbläser- und einem Blechbläserensemble sowie mit dem Ensemble Colourage aus, um Orte zu besuchen, die für das große Orchester nicht zugänglich sind. Dadurch gelingt es uns, die Musik sehr nahe zu den Menschen zu bringen“, sagt Staatsphilharmonie-Intendant Beat Fehlmann über das Konzept der Konzertreihe mit kleineren Ensembles, die diesmal neun Konzerte umfasst.

Gemeinsam mit der Violinistin Antje Weithaas, die die Konzerte am 14. und 15. Juni in Landstuhl und Bad Münster auch leitet, bringen Mitglieder der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein Programm für Streichensembles mit zu den Konzerten.

Mendelssohn und ein leichter Tschaikowsky

Die Abende werden jeweils eröffnet mit Felix Mendelssohn Bartholdys Konzert für Violine und Streicher in d-Moll, das der damals erst 13-jährige Komponist noch in seinem Berliner Elternhaus schrieb. Mendelssohn widmete das Werk seinem Geigenlehrer und Freund Eduard Rietz, der zudem als Gründer und Dirigent der „philharmonischen Gesellschaft“ regelmäßig sonntags Konzerte im Hause der Mendelssohns veranstaltete.

Auf dem Programm steht zudem Peter Tschaikowskys Streicherserenade in C-Dur, op. 48. Vor allem der 2. Satz, ein Walzer, erfreut sich großer Beliebtheit. Mozart’sche Leichtigkeit ist eine wichtige Eigenschaft der Serenade, die Tschaikowsky im Sommer 1880 mit vielen Bezügen als Huldigung an den Großmeister der Wiener Klassik schuf.

Colourage in Stetten

Im Weingut Boudier & Koeller in Stetten wiederum ist die Staatsphilharmonie am Sonntag, 17. Juni, ab 17 Uhr in Gestalt des orchestereigenen Ensembles Colourage zu Gast. Es musizieren Simon Bernstein (Schlagwerk), Hesham Hamra (Oud), Jochen Keller (Trompete) und Youssef Laktina (Percussion).

Spielt in Stetten am 16. Juni Eigenkompositionen: das Ensemble Colourage. Foto: Christian Kleiner

Das Ensemble spielt am Sonntag Eigenkompositionen und steht für musikalische Vielfalt. Es besteht aus Musikerinnen und Musikern der Staatsphilharmonie, der Popakademie Baden-Württemberg und der Orientalischen Musikakademie aus Mannheim, die dem Aufruf „Musiziert miteinander“ gefolgt sind. In ihren Kompositionen vereinen sie orientalische Rhythmik und Melodien mit westlicher Harmonie, die – je nach Perspektive – ungewohnt und vertraut zugleich klingen.

Termine und Karten

Konzert am Freitag, 14. Juni, Protestantische Kirche Landstuhl, 19 Uhr, der Eintritt ist frei.



Konzert am Samstag, 15. Juni, Steinskulpturenmuseum Bad Münster am Stein; Karten bei der Tourist-Information in Bad Münster am Stein-Ebernburg und Bad Kreuznach (Telefon 0671 8360050)



Konzert am Samstag, 16. Juni, 17 Uhr, Weingut Boudier & Koeller, Stetten. Karten an der Abendkasse.