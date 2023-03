In der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg müssen die beiden Verfolger SV Otterberg und SV Gundersweiler am Sonntag, 15 Uhr, Boden gutmachen, wenn sie noch einmal oben angreifen wollen. Dem sind sich die beiden Trainer vor dem direkten Duell auch bewusst.

Babak Anisi (Otterberg): „Gegen Gundersweiler müssen wir unbedingt gewinnen. Denn nur mit einem Sieg können wir uns noch Hoffnungen machen, den zweiten Tabellenplatz zu erreichen. Dass meine Mannschaft weiter oben mitmischen will, zeigte sie zuletzt eindrucksvoll im Spiel gegen die SG Niederkirchen. Mit 6:1 gewann sie diese Partie und gab damit die richtige Antwort auf die davor erlittene Niederlage gegen Göllheim. Unglücklich haben wir da verloren. Wir waren die bessere Mannschaft, gingen mit 1:0 in Führung, vergaben dann aber eine Riesenchance zum 2:0. Als dann Göllheim den Ausgleich erzielte, lief bei uns nichts mehr zusammen. An Gundersweiler haben wir gute Erinnerungen. Nicht nur, dass wir dort das Hinspiel mit 2:1 gewonnen haben. Der Sieg war für uns auch der Auftakt einer tollen Serie. Wir blieben in 13 Spielen ungeschlagen, gewannen elf. Am Sonntag erwarte ich ein kampfbetontes Spiel gegen einen Gegner, der sich hinten reinstellen wird. Aber meine Mannschaft wird sich nicht beeindrucken lassen. Wir werden klar gewinnen. Ich tippe auf ein 4:0.“

Michael Hammerschmidt (Gundersweiler): „Wir haben mit Otterberg noch eine Rechnung offen. In der Vorrunde hat der SVO uns in unserem Kerwespiel mit 2:1 geschlagen. Eine bittere und unglückliche Niederlage. Meiner Mannschaft konnte ich keinen Vorwurf machen. Sie spielte mit großem Einsatz. Nur im Abschluss haperte es. Am Sonntag wollen wir in Otterberg den Spieß umdrehen. Das Spiel ist für beide Mannschaften richtungsweisend. Ist doch für den Verlierer nach oben nichts mehr drin. Dagegen hält der Sieger Anschluss an die Tabellenspitze. Wir haben die vergangenen drei Spiele alle gewonnen. Mit den Ergebnissen war ich natürlich zufrieden, nicht aber mit der Spielweise meiner Mannschaft. Sollten wir gegen Otterberg schlecht spielen, aber dennoch gewinnen, wäre ich zufrieden. Wir bekommen es mit einem Gegner zu tun, der vor allem in der Offensive stark ist. Otterberg hat einen Heimvorteil, da auf Kunstrasen gespielt wird. Ein für uns ungewohnter Belag. Aber ich bin zuversichtlich. Meine Mannschaft ist zweikampf- und enorm laufstark. Sie wird Otterberg schlagen. Ich tippe auf einen 3:2-Sieg.