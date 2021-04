Dank einer Portion Glück und Torjäger Marco Heieck hat der SV Rodenbach am Samstag beim Derby in Reichenbach einen schmeichelhaften 2:1 (0:0)-Sieg eingefahren. Die Gastgeber waren lange Zeit in dieser Partie der Fußball-Landesliga West die bessere Mannschaft und hatten auch mehr Torchancen.

„Wir haben im Derby alles abgerufen und den Spitzenreiter zeitweise an die Wand gespielt. Letztendlich hat Marco Heieck den Unterschied gemacht“, sagte ein vom Ergebnis, aber nicht von der Leistung seiner Mannschaft enttäuschter Trainer Frank Weber nach der unglücklichen Niederlage des VfB Reichenbach. Das Derby bot den zahlreichen Zuschauern zunächst recht wenig Attraktives. Sowohl beim aggressiven VfB als auch beim Spitzenreiter fehlte die Präzision beim letzten Pass. Die Abwehrreihen dominierten, Strafraumszenen blieben Mangelware.

Beharrliche Rodenbacher

Erst eine Einzelleistung von Gunar Pfister brachte Leben in das taktisch geprägte Nachbarschaftsduell. Rodenbachs starker Torhüter Karsten Köpke konnte den Flachschuss aber abwehren (28.). Auf der Gegenseite legte Marco Heieck für Dennis Leist ab. Dessen Schuss aus gut 20 Metern entschärfte Reichenbachs Torhüter Jannik Even (35.). Bis zur Pause erarbeiteten sich die beharrlichen Rodenbacher ein Übergewicht und hatten durch den eingewechselten Florian Meiswinkel (36.), Leist (37.) und Jan Erik Schröder (43.) recht gute Torchancen. Auf der Gegenseite konnte Meiswinkel nach einer Hereingabe des extrem laufstarken Andreas Bahr gerade noch vorm einschussbereiten Marcel Heidenreich klären (41.)

Schlecht sortiert und zu langsam

Die bis dato beste Möglichkeit bot sich nach der Pause den Gastgebern. Nach einem von der Mauer abgefälschten Bahr-Freistoß scheiterte Marvin Höbel aus kürzester Distanz am glänzenden Köpke (56.). Und eine Minute später zielte der Angreifer nach einer Hereingabe von Nico Kiefaber per Direktschuss über das Tor. Der zweite vergebene Hochkaräter! Rodenbach hatte jetzt eine ganz schwache Phase. Hinten war der Spitzenreiter schlecht sortiert und oft zu langsam. Im Spiel nach vorne schleppend und mit vielen Ungenauigkeiten. Eine Heidenreich-Chance (62.) sollte der letzte Warnschuss für den Spitzenreiter gewesen sein. Denn nur drei Minuten später klingelte es.

Marcel Heidenreich vollendet

Jakob Ben Soles leistete mit einer präzisen Flanke auf den langen Pfosten die Vorarbeit. Heidenreich vollendete problemlos per Kopf zur 1:0-Führung. Und hätte der unwiderstehliche Heidenreich nach einer Soles-Ecke per Kopf anstatt der Lattenunterkante ins Tor getroffen, wäre es für Rodenbach ganz schwer geworden (71.). „Leider ist uns der Knockout nicht gelungen“, haderte Trainer Frank Weber mit den vergebenen Torchancen. Zumal die Gäste nach der „Ampelkarte“ für Rechtsverteidiger Miro Hertzler (73.) nur noch zu zehnt waren. Aber die Rodenbacher kamen zurück. Kevin Schehls Freistoß konnte Reichenbachs Torhüter Even parieren (72.). Leist agierte nach einem Heieck-Pass noch etwas unentschlossen (74.). Dann schlug der Torjäger zu. Leist flankte butterweich von rechts. Heieck ließ zunächst mit der Brust abtropfen und versenkte den Ball dann mit rechts unhaltbar zum 1:1 (77.).

Offener Schlagabtausch

Es folgte ein offener Schlagabtausch mit Vorteilen für die Gastgeber. Die Zuschauer kamen jetzt voll auf ihre Kosten und sahen hervorragende Torhüterleistungen. Der starke Sebastian Brenner schickte Nico Kiefaber. Wieder parierte Rodenbachs Köpke bei dem Konter glänzend (78.). Dann vereitelte Köpke gegen Bahr den erneuten Rückstand (80.). Auf der Gegenseite kam Schehl nach einem Doppelpass mit Artim Bekteshi zum Schuss. Torhüter Even parierte den Flachschuss (84.). In der Schlussminute hatte Christoph Schank nach einer Soles-Ecke den Siegtreffer auf dem Kopf. Der direkte Gegenangriff brachte den K. o. für die Reichenbacher. Bei einem langen Ball vom eingewechselten Constantin Miller waren sich der lange Zeit sehr solide agierende Innenverteidiger Friedrich Altmaier und der aus seinem Tor herauseilende Jannik Even uneinig. Marco Heieck war der lachende Dritte und avancierte zum Matchwinner. Der Rodenbacher Torjäger spritze dazwischen und lupfte den Ball sehenswert mit dem Außenrist über den Torhüter ins verlassene Tor.

„Lange ist bei uns der letzte Pass nicht gekommen. Reichenbach stand auch tief, war in der ersten Hälfte schwer zu bespielen. Und nach der Pause waren sie richtig gut. In Unterzahl sind wir dann stärker geworden. Am Ende hatten wir auch ein bisschen Glück. Ein 1:1 wäre gerecht gewesen“, gab Rodenbachs Spielertrainer Andreas Gaebler zu Protokoll.

So Spielten Sie:

VfB Reichenbach: Even - Klein, Altmaier, Schank, Soles - Höbel, Brenner (90./+4 Peters), Bahr, Pfister, Kiefaber - Heidenreich

SV Rodenbach: Köpcke - Hertzler, Hotopp, Gaebler, Bekteshi (90./+4 Kiefaber) - Leist, Schehl, Senn (18. Meiswinkel), Schauß, Schröder (67. Miller) - Heieck (90./+5 Moritz)

Tore: 1:0 Heidenreich (65.), 1:1 Heieck (77.), 1:2 Heieck (90./+1)

Gelb-Rote Karten: Hertzler (73./Foulspiel) - Klein (88./Ballwegschlagen) - Gelbe Karten: Brenner, Höbel, Kiefaber - Hotopp, Gaebler, Schauß - Beste Spieler: Brenner, Kiefaber, Soles, Bahr, Pfister - Heieck, Leist, Köpke - Zuschauer: 300 - Schiedsrichter: Schommer (TuS Haupersweiler)