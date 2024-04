Nur strahlende Gesichter gab es beim Netzwerktreffen des Projekts „Betze-Engel“, zu dem der 1. FC Kaiserslautern in die Museumsloge des Fritz-Walter-Stadions eingeladen hatte. Am Ende wurden 50.000 Euro an die Partnerinstitutionen übergeben.

Im vergangenen Jahr 2023 hat das Sozialprojekt des FCK, die Betze-Engel, viel Unterstützung erfahren, sodass der 1. FC Kaiserslautern eine Vielzahl verschiedener karitativer Einrichtungen und Projekte unterstützen kann. Zum Start des neuen Jahres fand nun das Netzwerktreffen mit allen Partnern der Betze-Engel statt. Vor dem gemütlichen Beisammensein begrüßten der Vorstandsvorsitzende Tobias Frey sowie der Botschafter des Projekts und gleichzeitig das Gesicht der Betze-Engel, Horst Schömbs, die Teilnehmer. Sie übergaben einen Scheck in Höhe von insgesamt 50.000 Euro an die unterstützten Institutionen, was einen neuen Spenden-Rekord bedeutet.

Zu den Teilnehmern gehörten Vertreter von Mama/Papa hat Krebs, der Lebenshilfe Bad Dürkheim, dem SOS-Kinderdorf Pfalz, den Westpfalz-Werkstätten, Alt-Arm-Allein und dem Nothilfefonds Kaiserslautern. Erstmals wurden auch der Hospizverein für Stadt und Landkreis Kaiserslautern sowie Betze-Engel vor Ort begrüßt, die kurzfristige Projekte unterstützen. In diesem Rahmen erhielten die Organisationen Helferkreis Kalkofen, das Tierheim Carl Hildebrand & Tierschutzverein Kaiserslautern und Umgebung sowie das Inklusionsteam des SV Spesbach 1920 besondere Unterstützung.

Zusätzlich zu den Partnern waren der Vorsitzende des Fanbeirats Sven Wieczorek und Frieder Mathis vom Fanclub „Wir sind Betze“ anwesend, die seit Jahren unverzichtbare Unterstützer des Sozialprojekts sind.

Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen angeregt zu unterhalten, Kontaktdaten auszutauschen und das FCK-Museum zu besuchen. Zum Abschluss versammelten sich alle auf dem Rasen des Fritz-Walter-Stadions zum Gruppenfoto.