Es wäre nur eine Frage der (möglicherweise kurzen) Zeit gewesen, bis der 16 Tonnen schwere Traktor vom Auflieger gefallen wäre. Das teilt die Autobahnpolizei über einen Schwertransport mit, der am Donnerstagnachmittag auf der A6 gestoppt wurde. Die augenscheinliche Schieflage hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer gemeldet. Der Traktor habe den Eindruck gemacht, als könne er jeden Augenblick von der Ladefläche fallen. Das bestätigte sich bei einer Kontrolle durch den Schwerverkehrskontrolltrupp auf dem Parkplatz Schweinsdell. Laut Polizei hatten sich bereits Spanngurte gelockert und Zurrpunkte am Auflieger waren durch die enorme Belastung teilweise gebrochen. Auch der Transporter war in keinem guten Zustand, die Bremsen an der hinteren Achse funktionierten offensichtlich nicht. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zur Herstellung einer ausreichenden Ladungssicherung und abschließenden Prüfung der Bremsanlage untersagt. Gegen den Fahrer sowie das Transportunternehmen werden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.