Das SOS-Familienhilfezentrum des SOS-Kinderdorfs Kaiserslautern bietet eine Online-Beratung und ein 24-Stunden Krisentelefon für Kinder, Jugendliche und Familien, die von seelischer oder körperlicher Gewalt oder Vernachlässigung bedroht oder betroffen sind.

Seit fast 30 Jahren bietet das SOS-Familienhilfezentrum nach eigenen Angaben eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit an. Mit Einrichtung der Online-Beratung im Jahr 2021 wurde für Jugendliche eine weitere Form des niederschwelligen Zugangs zu Hilfen bei Gewalt eingerichtet. Das Zentrum ist als Kinderschutzdienst eine Fachstelle für Kinder und Jugendliche, die sexuelle Gewalt erlebt haben.

Durch die andauernde Coronakrise, aber auch den Krieg in der Ukraine, die Energie- und Umweltkrise haben sich die Lebensumstände vieler Familien in den vergangenen Jahren dramatisch verändert, was zu einer Zunahme von psychischen Belastungen führt. Außerdem sind immer mehr Kinder von sexuellen Übergriffen durch digitale Medien betroffen, heißt es in einer Mitteilung. Die Unterstützung des Familienhilfezentrums wurde in diesem Jahr bisher von 280 Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen.

Die Online-Beratung (https://kjh-kaiserslautern.beranet.info/einzelchat) und das 24-Stunden Krisentelefon (0631 316 440) ermöglichen Eltern, Kindern oder Jugendlichen, sich anonym und kostenlos von Experten beraten zu lassen.