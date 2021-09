Bis zum Betriebsende am 30. September bietet das Impfzentrum Kaiserslautern nahezu täglich Sonderimpftermine an. Wer will, kann ohne Anmeldung vorbeikommen und sich mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen lassen. Die Termine (alle September) sind 8. (13 bis 18 Uhr), 9. (10-15), 13. und 14. (10-15), 15. (13-18), 16. und 17. (10-15), 20. und 21. (10-15), 22. (13-18), 23. und 24. (10-15), 27. und 28. (10-15), 29. (13-18) und 30. (10-15) .

Bis zum letzten Tag (30. September) werden Erstimpfungen angeboten. Wer ab dem 10. September die Erstimpfung bekommt, muss sich selbstständig, etwa beim Hausarzt, um einen Zweittermin kümmern.