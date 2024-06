Beim Sommerkonzert des Burggymnasiums in der Fruchthalle wurde am Donnerstag wieder viel geboten. Sofia Oeckinghaus und Gerhard Hollstein führten durch das Programm, das in einem gelben Unterseeboot startete.

Das Vororchester präsentierte das Kinderlied der Beatles „Yellow Submarine“ sowie das Loblied auf die Faulheit „Ich wollt’ ich wär’ ein Huhn“. Die Bläserklasse 6b spielte das Gospelstück „O When the Saints“ sowie „Old McDonald“. Der Orientierungsstufenchor unter der Leitung von Ninette Mayer sang „Mamma Mia“ von Abba. Anschließend präsentierte er den Chorgesang „Vois sur ton chemin“ von Christophe Barratier und Bruno Coulais aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ sowie den „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Die Bläserklassen-AG 7b spielte den „Bandroom Boogie“, den „Gallant March“, „High Adventure“ und den „Hey Song“ von Paul Lavender. Der Chor der fünften Jahrgangsstufe glänzte mit den Evergreens „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Über den Wolken“. Zehntklässler Maël Konstanzer hat beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck in der Altersgruppe vier den zweiten Preis erreicht. Aus seinem Programm spielte er „Elogio de la Danza“ von Leo Brouwer. Der Lehrerchor sang „Can’t buy me love“ von den Beatles sowie die Hymne „True Colours“. Als Solistin zu hören war Ninette Mayer. Das Sinfonieorchester hatte für den Abend die Ouvertüre „Falcon Ridge“ von Ed Huckeby sowie das Titelthema aus dem Film „Fluch der Karibik“ ausgewählt. Dirigiert wurde das Ensemble von Lothar Bendel. Der Song „Shallow“ wurde unter anderem von Lady Gaga und Mark Ronson für den Film „A Star Is Born“ geschrieben. Der BurgChor präsentierte ihn in einem Arrangement von Mac Huff und im Anschluss „Don’t stop me now“. Den Abschluss machte die BurgBigBand mit „Gonna Fly Now“, „Smooth“ und „Africa“. Bevor das Publikum im gelben Unterseeboot in die Sommernacht entlassen wurde, gab es noch „Hey Jude“ als gemeinsames Stück aller Ensembles.