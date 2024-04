Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klare Sache im Derby des Frauen-Verbandspokals zwischen Verbands- und Regionalligist. Der SC Siegelbach wurde seiner Favoritenstellung beim 1. FFC Kaiserslautern gerecht und siegte mit 4:0 (2:0). Überragend dabei: Vierfach-Torschützin Amelie Matheis.

Der SCS versuchte vor über 200 Zuschauern von Beginn an das Heft des Handels in die Hand zu nehmen und schnell nach vorne zu spielen. Dies an sich auch durchaus gefällig, gefährliche Aktionen