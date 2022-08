Hinter den Kulissen ist offenbar eine heftige Diskussion darüber entbrannt, die beiden Kaiserslauterer Freibäder Waschmühle und Warmfreibad aus Kostengründen schon Ende August zu schließen.

Die Situation am Gelterswoog spitzt sich zu. Nach einem Pächterwechsel und aufwendigen Sanierungsmaßnahmen ist das Strandbad so attraktiv wie nie. Aber der Wasserpegel sinkt. Und eine Lösung ist nicht im Sicht. Im Gegenteil.

Auch wenn genügend Wasser in den Weihern ist, kann es für die Fische darin bei der aktuellen Wetterlage gefährlich werden. Das hat sich kürzlich bei einem Weiher in Siegelbach gezeigt, in dem viele Tiere verendet sind – vermutlich wegen Sauerstoffmangels. Angelsportvereine aus dem Landkreis blicken hingegen optimistisch auf ihre Gewässer.

In exakt einem Monat soll es seine Premiere feiern: das erste Foto Fest Kaiserslautern. Die Kuratoren haben sich nichts weniger als ein Festival vorgenommen, das die ganze Stadt überspannt. Eine Mammutaufgabe für das kleine Organisationsteam, und die Zeit wird knapp.

Ihr Projekt “Bankenrettung Teil 2“ startete die Bürgerinitiative „Stadt für alle“ am Samstagmorgen. Mit Werkzeug, Schleifpapier und einigen Töpfen Lasur rückten die helfenden Hände an, um die Rundbank, die auf dem Platz vor der Stiftskirche steht, zu renovieren.