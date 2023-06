Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch wenn genügend Wasser in den Weihern ist, kann es für die Fische darin bei der aktuellen Wetterlage gefährlich werden. Das hat sich kürzlich bei einem Weiher in Siegelbach gezeigt, in dem viele Tiere verendet sind – vermutlich wegen Sauerstoffmangels. Angelsportvereine aus dem Landkreis blicken hingegen optimistisch auf ihre Gewässer.

Ein Fischsterben wie am Sonntag vor einer Woche im Weiher bei Siegelbach