Hinter den Kulissen ist offenbar eine heftige Diskussion darüber entbrannt, die beiden Kaiserslauterer Freibäder Waschmühle und Warmfreibad aus Kostengründen schon Ende August zu schließen. Dem Vernehmen nach gibt es Befürchtungen, dass in der haushaltslosen Zeit keine Gelder mehr in die Bäder fließen dürfen.

Vertreter der Koalition aus CDU, Grünen und FWG wollen eine frühe Bäderschließung auf jeden Fall verhindern. „Wir verstehen nicht, was das bringen soll“, sagte Tobias Wiesemann von den Grünen, der auch Vorsitzender des Fördervereins Warmfreibad ist, auf Anfrage. Falls die haushaltsfreie Zeit bis ins Jahr 2023 andauere, was zu befürchten ist, wenn es zu einer Klage kommt, sähe die Sache anders aus. Dann könnte es zu Bäderschließungen kommen, was die Koalition aber mit allen Mitteln versuchen werde, zu verhindern. Schwimmen und Baden diene dem Gesundheitsschutz. Darüber müsse mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier geredet werden.

Notfalls Warmfreibad nicht mehr heizen

Derzeit aber sieht Wiesemann überhaupt keinen Anlass, die Bäder früher zuzumachen. Im Gegenteil. Er befürchtet sogar rechtliche Konsequenzen für diesen Fall, weil es vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Dauerkarteninhabern gebe. Deshalb haben CDU, FWG und Grüne jetzt für die Sitzung der städtischen Ferienkommission am 22. August, dem kleinen Stadtrat, einen Antrag eingebracht, wonach die Bäder wie geplant bis zum 18. September ihre Pforten öffnen sollen. Wörtlich heißt es: „Der Rat der Stadt Kaiserslautern vertritt die Auffassung, dass mit den Dauerkarteninhabern der Freibäder Verträge über die Länge der Badesaison bestehen, welche einzuhalten sind. Zudem würde es durch die bestehenden Verträge mit dem Personal in den Bädern zu keiner Kostenersparnis kommen, sofern das Warmfreibad im September als Kaltbad betrieben wird.“ Im Juli hatte der Stadtrat mit großer Mehrheit dafür gestimmt, sich gegen die Haushaltsverfügung der ADD, die weitere Einsparungen verlangte, zu wehren. Deshalb liegen jetzt alle Investitionen auf Eis. Die Stadt ist in ihrer Handlungsfähigkeit extrem eingeschränkt.