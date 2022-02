„TikTok, Instagram und Co. – Was Eltern wissen sollten!“ lautet die Überschrift einer Online-Veranstaltung zum „Safer Internet Day 2022“. In ihrem Vortrag informiert Melanie Abel über die aktuellen digitalen Trends bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere über die sozialen Netzwerke. Was ist so faszinierend daran? Welche Möglichkeiten bieten Sie?

Organisiert wird die Veranstaltung von der Fachstelle Kinder und Jugendschutz der Stadt Kaiserslautern, KL.digital und der AWO Kaiserslautern. Die Veranstaltung am Dienstag, 8. Februar, beginnt um 19 Uhr und findet über das Videokonferenzsystem BigBlueButton statt. Referentin Melanie Abel stellt an dem Abend auch die berühmtesten Influencer und Social Media Stars vor und gibt Tipps im Umgang mit digitalen Medien in der Medienerziehung.

Der „Safer Internet Day“ ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Der Vortrag soll Eltern Einblicke in die scheinbar ganz schön komplizierte digitale Welt der Kinder und Jugendlichen ermöglichen sowie Tipps für die Medienerziehung mitgeben. Anschließend werden Fragen beantwortet.

Anmeldung zur Veranstaltung unter: https://eveeno.com/tiktokundco_Informationsveranstaltung sowie über die Internet-Seite von KL.digital https://www.herzlich-digital.de/.