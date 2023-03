Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Älter, aber wieder in Spiellaune: Am Mittwoch, 7. September, 20 Uhr, ist die legendäre Band Colosseum nach weit über 20 Jahren Pause wieder in Kaiserslautern zu erleben.

Unter dem Motto „The Return Of The Legend“ präsentieren die Originale Chris Farlow (Lead-Sänger), Clem Clempson (Gitarre), und Mark Clark (Bass) neben Malcolm Mortimore (Schlagzeug),