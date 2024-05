Heike Thompson heißt die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Der Verbandsgemeinderat hat sie jetzt gewählt.

Früher habe es einen Gleichstellungsbeirat gegeben, der aber nicht mehr existiere, berichtete Bürgermeister Harald Westrich. Das Ehrenamt war dann im Frühjahr ausgeschrieben worden. Neben Thompson gab es keine weiteren Bewerber. Ihr sei das Thema sehr wichtig, begründete sie ihre Motivation im Verbandsgemeinderat. Es sei eigentlich kaum zu glauben, dass so etwas im 21. Jahrhundert immer noch notwendig sei. Thompson wohnt in Otterbach, ist freiberuflich tätig, unter anderem als Verfahrensbeiständin und Mediatorin. Seit 2013 ist sie auch Erste Vorsitzende des Kaiserslauterer Business and Professional Women Germany Clubs. Zu ihren Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte gehört es künftig unter anderem, Sprechstunden für Einwohnerinnen anzubieten, einen Gleichstellungsbericht zu erstellen und sich mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen auszutauschen.