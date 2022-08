Mit einem gehörigen Schrecken kam ein 68-Jähriger Autofahrer aus dem Kreis Kaiserslautern am Mittwochnachmittag davon. Bei einer Fahrt mit seinem Wagen bemerkte er laute Geräusche der Reifen und suchte eine Werkstatt auf. Hier stellten Mitarbeiter fest, dass alle vier Radschrauben eines Reifens gelöst wurden, berichtet die Polizei. Sie ermittelt aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Fahrzeug stand letztmalig am Brühlhof in Frankelbach auf dem Parkplatz einer Elektrofirma. Zeugen, denen am Mittwochnachmittag in Frankelbach verdächtige Personen aufgefallen sind, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692150 zu melden.