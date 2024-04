Was ein Wiedersehen: Nach etlichen Jahren besuchte Purple Schulz mal wieder die Westpfalzmetropole. Auf seiner „Sehnsucht bleibt!“-Tour gastierte der Kölner Songschreiber, Radiomoderator und Autor am 13. April im Kulturzentrum Kammgarn.

Es war ein überaus atmosphärischer Abend, denn Schulz hatte neben seinen Liedern die junge Multiinstrumentalistin Jördis Tielsch „im Gepäck“. Die 28-Jährige, seit ihren erfolgreichen Auftritten beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ für Aufsehen sorgt, hat sich inzwischen mit ihrer warmen Stimme, aber auch ihren Künsten an Violine, Piano und Gitarre eine Fangemeinde erspielt. Auch in der Kammgarn beeindruckte sie im dichten Zusammenspiel mit Purple Schulz, der seinen ungewöhnlichen Vornamen übrigens der Vorliebe für einen Deep-Purple-Song in früher Jugend verdankt.

Bekannt wurde Schulz in den 1980er und 1990er Jahren mit Titeln wie „Sehnsucht“, „Verliebte Jungs“ und „Kleine Seen“. Dass die Sehnsucht in dem Musiker auch nach über 50 Bühnenjahren noch immer lebendig ist, bewiesen an diesem Abend nicht nur der Tour-Titel, sondern auch die vielen älteren und neueren Songs im Programm, die das Publikum begeisterten. Kein Wunder, dass der Musiker den nächsten Abstecher nach Lautern bereits geplant hat: Am 20. September 2025 soll es ein Wiedersehen und besonders -hören geben.