Ein Teilbereich des St.-Marien-Platzes wird in „Norbert-Thines-Platz“ umbenannt. Das hat der Bauausschuss am Dienstag beschlossen.

Neu benamt wird der Platz südwestlich der Marienkirche, der kürzlich als Grünanlage neu gestaltet wurde und auf dem eine Skulptur steht. Als Postadresse wird es den Norbert-Thines-Platz nicht geben. Denn das angrenzende Mehrfamilienhaus, in dem sich unten eine Arztpraxis befindet, wird die Anschrift St.-Marien-Platz behalten. Norbert Thines war am 7. Juni 2021 im Alter von 80 Jahren in Kaiserslautern gestorben. Er war Kolpingbruder, FCK-Geschäftsführer und von 1988 bis 1996 schließlich Präsident des 1. FC Kaiserslautern. Seit 1997 wirkte Thines für die Altenhilfe „alt - arm - allein“, deren Mitbegründer er war. Wie kaum ein anderer hat er sich für die sozial Schwachen eingesetzt. Die Neubenennung einer Teilfläche des St.-Marien-Platzes erfolge in Würdigung seines vielfältigen Engagements in und für Kaiserslautern, sagte Beigeordneter Peter Kiefer. Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Initiative für einen Norbert-Thines-Platz war von der SPD-Fraktion ausgegangen.