Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ziegen auf Abwegen, schillernde Chamäleons, lehrreiches über Erdmännchen: Ein Osterbesuch im Zoo bot viel Interessantes und Wissenswertes rund um die Tiere. Mancher genoss dabei einen Blick von einem echten Logenplatz.

Die letzten Regenwolken verabschieden sich (vorerst), auf geht’s in den Zoo. So war wohl in vielen Familien die Ansage am Vormittag des Ostersonntags. Immer mehr freudig springende Kinder, immer