An Karsamstag, 30. März, wird es in Kaiserslautern einen Ostermarsch für Frieden und Abrüstung geben. Starten soll der Zug durch die Innenstadt um 11 Uhr am Altenhof in Kaiserslautern. Dort findet gegen 11.30 Uhr eine Kundgebung statt.

Wie der Einladung zu entnehmen ist, sprechen sich die Organisatoren für ein Ende der Kriege in der Ukraine und weltweit aus. Sie fordern einen Stopp der Kampfhandlungen im Nahen Osten und einen „gerechten Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, verbunden mit der Anerkennung des palästinensischen Staates“. Es brauche neue Verhandlungsstrategien, um vor kriegerischen Auseinandersetzungen einwirken zu können. Rüstungsausgaben sollten für zivile, soziale und humanitäre Zwecke umgenutzt werden, heißt es weiter. Darüber hinaus setzen sich die Organisatoren für ein Verbot von Atomwaffen und bewaffneten Drohnen ein, sie fordern den Stopp aller Waffenexporte und den Schutz für Geflüchtete, Kriegsdienstverweigerer und Deserteure.

Zu dem Marsch rufen die Friedensinitiative Westpfalz, Frauen wagen Frieden, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der evangelischen Kirche, die GEW Kaiserslautern, die Naturfreunde Kaiserslautern, die Linke Kaiserslautern und das Sozialforum Kaiserslautern auf.