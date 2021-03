Am Samstag, 3. April, findet aufgrund der Pandemie ein stationärer Ostermarsch statt. Um 5 vor 12 Uhr versammeln sich Menschen auf Einladung der Friedensbewegung Westpfalz zu einer Kundgebung vor der Stiftskirche. Im Anschluss ergeht Einladung zu einem Friedensgebet.

„Im Sinne einer lebendigen Demokratie setzen wir uns im Jahr der Bundestagswahl zu Ostern und darüber hinaus energisch für Frieden und Abrüstung ein“, betonen die Veranstalter. Sie appellieren an alle Parteien, friedenspolitische Zusagen in ihre Wahlprogramme aufzunehmen: Reduzierung der Rüstungsausgaben und Umverteilung dieser Gelder in Bereiche wie Gesundheit, Klimaschutz, Rente, Bildung und Armutsbekämpfung. Außerdem sollen nach ihrem Willen Atomwaffen abgezogen und alle Waffenexporte gestoppt werden.

Mit einer Großflächen-Plakataktion setzen sich die Friedensinitiativen in der Westpfalz derzeit auch für die Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ ein. Die Kampagne wurde von mehr als 100 Unterstützern aus Rheinland-Pfalz und darüber hinaus durch ein Crowdfunding finanziert. Zu den Unterstützern gehören insbesondere auch drei Friedensinitiativen der Region Kaiserslautern, die Gruppe Frauen wagen Frieden, die Friedensinitiative Westpfalz und die Pfälzer Initiative „Entrüstet Euch“.