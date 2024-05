Mit Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“ leitet der scheidende Dirigent Pietari Inkinen seine letzte Saison bei der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) Saarbrücken Kaiserslautern ein. Das Programm für die Saison 2024/25 liegt nun vor. Es enthält auch einige Überraschungen.

„Lieder eines fahrenden Gesellen“ ist am 8. September in Saarbrücken als SR-Matinée zu hören. Die Komposition markiert den Aufbruch in einen wahren spätromantischen Klangrausch im Zeichen der großen romantischen Orchesterliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts. Das erste Konzert der DRP in Kaiserslautern findet am 20. September statt.

Drei Bruckner-Sinfonien (Nr. 3 ,Nr. 5, Nr. 7) hat Pietari Inkinen zum 200. Geburtstag des bedeutenden österreichischen Komponisten in den kommenden Monaten auf die Konzertprogramme der DRP gesetzt, außerdem Werke von Edward Elgar, Max Reger, Sergej Rachmaninow, Antonín Dvorák, Peter Tschaikowsky, dazu Béla Bartók und Sergej Prokofjew, um die Saison 24/25 mit seiner ganz persönlichen Signatur zu versehen: Jean Sibelius und Richard Wagner.

Drei attraktive Soiréen

An Inkinens Seite stehen nächste Saison Künstler wie der Pianist Rudolf Buchbinder oder der Bariton Andrè Schuen. Auf Gastspielreisen führt Pietari Inkinen die DRP in das Große Festspielhaus Salzburg, an das Festspielhaus Baden-Baden und in die Alte Oper Frankfurt.

Die Reihe der „Soiréen“ ist in dieser Saison ganz auf den scheidenden Chefdirigenten Pietari Inkinen zugeschnitten: Es gibt drei hochattraktive Soirée-Konzerte in der Congresshalle Saarbrücken mit der Pianistin Anna Vinnitskaya oder dem Geiger Augustin Hadelich. Es ist das Abschiedsgeschenk der DRP an und mit Pietari Inkinen.

Josep Pons, der designierte DRP-Chefdirigent ab Herbst 2025, stellt sich jedoch ebenfalls bereits vor. Er kommt im November mit einem Beitrag zum Brucknerjahr 2024 – der 4. Sinfonie „Die Romantische“.

Frauenpower am Taktstock

Jörg Widmann wird auch kommende Saison wieder „Creative Partner“ des Orchesters ein. Erneut verbindet sich der Klarinettist, Komponist und Dirigent in zwei Schwerpunktwochen mit der Deutschen Radio Philharmonie. Im Oktober bekennt sich Widmann zu seiner „Schumannliebe“. In fünf Veranstaltungen mit mehreren eigenen Werken, unter anderem der Neuinstrumentation von Schumanns „Dichterliebe“, geht er diesem „Poet im Reich der Musik“ auf den Grund. „Romantik à la Widmann“ ist das Thema einer weiteren Woche im Januar 2025: Komponisten wie Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy, die das Regelhafte aufbrechen, sind seine Inspiration, auch im eigenen Schreiben.

Frauenpower am Taktstock gibt es obendrein: Die Dirigentin Yi-Chen Lin, die bereits als Einspringerin zu erleben war, kehrt im Februar 2025 zurück an das Pult der DRP. Auch die Dirigentin Marzena Diakun hat ihre Visitenkarte längst beim Orchester abgegeben. Diesmal bringt sie „Cellogesänge“ mit dem Solisten Sebastian Klinger auf die Bühne. Katharina Wincor debütiert mit einem Programm im Rahmen der „ARD Woche der Musik“, es heißt „Brahms und der Walzerkönig“.

Bei Musikfestspielen Saar dabei

Der Dirigent Michael Schønwandt ist ebenfalls erneut zu Gast. Er pflegt ein besonderes, von gegenseitiger Inspiration und Verständnis geprägtes Verhältnis zum Orchester. In dieser Saison präsentiert er Programme mit der Sopranistin Eleanor Lyons und dem Pianisten Steven Osborne.

Mit zwei Programmbeiträgen ist die DRP bei den Musikfestspielen Saar 2025 präsent: „Weltenreisen“ präsentiert unter anderem „Folk Songs“ von Luciano Berio. Auch ist ein neues Orchesterwerk des Gewinners des Gouvy-Kompositionspreises 2022, Carlos Cárdenas, zu hören. Eine weitere Uraufführung bringt die Matinée im Juni 2025 mit dem Cellokonzert von Roland Kunz, dem Cellisten Gustav Rivinius und dem Dirigenten Michael Sanderling.

Wettbewerb „Junge Opernstars“

„Ganz großes Ohrenkino“ verspricht wiederum ein Konzert mit Werken der Filmkomponisten Nino Rota, Nikos Skalkottas und Mikis Theodorakis, der mit der unsterblichen Musik zu dem Film „Alexis Sorbas“ Weltruhm erlangte.

Ein weiterer Gast ist der 25-jährige saarländische Pianist Jonas Stark, der beim ARD-Musikwettbewerb 2022 erfolgreich war. Mit der DRP tritt er nun zum zweiten Mal auf.

Fest im Konzertkalender verankert ist zudem der jährliche Wettbewerb „SWR Junge Opernstars“ mit einem hochdotiertem Publikumspreis und dem DRP-Orchesterpreis sowie die alle zwei Jahre stattfindende „Saarbrücker Komponierwerkstatt“, das Experimentierfeld für die jüngste Komponistengeneration.

Bei Ballettabenden in Baden-Baden

Zweimal gastiert die DRP in den kommenden Monaten zudem am Festspielhaus Baden-Baden: In Vorbereitung sind drei Ballettabende mit dem Joffrey Ballet Chicago im Rahmen des von John Neumeier kuratierten Tanzfestivals „The World of John Neumeier“ und die Gala zur Saisoneröffnung mit Pietari Inkinen und zwei der gefragtesten Wagnersänger unserer Zeit: der Tenor Andreas Schager und die Sopranistin Charlotte Nylund. Weitere Gastspielstationen 24/25 sind neben Salzburg auch die Basilika Ottobeuren, die Opernfestspiele Heidenheim, Metz, Ludwigsburg, Mannheim, Karlsruhe und das Eröffnungskonzert im „Mainzer Musiksommer“ in der vom Licht der Chagall-Fenster gefluteten Kirche St. Stephan.

14 Ensemblekonzerte haben DRP-Orchestermusikerinnen und- musiker selbst kuratiert: In Saarbrücken sind acht geplant, in Kaiserslautern drei und im Burghof Forbach ebenfalls drei. Erstmals steuern auch die Akademisten der neugegründeten „Skrowaczewski-Akademie“ zwei eigene Konzerte bei.

Die „Moments musicaux“ gehen nun bereits in die zweite Spielzeit. In der Modernen Galerie, in der Synagoge Saarbrücken und erstmals auch in der Pfalzgalerie Kaiserslautern soll das Publikum erleben können, wie Klang-, Raum- und Bildeindrücke zu einem gemeinsamen Rhythmus finden.

Karten und Infos

Konzertkarten der DRP für die Konzerte in Saarbrücken sind ab sofort in den Buchhandlungen Bock & Seip in Saarbrücken, in Saarlouis und Merzig erhältlich sowie über die Ticket-Hotline 0761/88 84 99 99. Online-Tickets gibt es unter www.drp-orchester.reservix.de. Karteninformationen zu den DRP- Konzerten in Kaiserslautern und auf Reisen finden man detailliert in der DRP-Saisonbroschüre 2024/25. Sie liegt in der Fruchthalle Kaiserslautern, in der Tourist Info Kaiserslautern und bei allen Konzerten der DRP aus. Alle Informationen stehen auch auf der Orchester-Homepage www.drp-orchester.de. Informationen zu bestehenden Abonnements oder zum Abschluss neuer Abonnements gibt es über die DRP Abonnementverwaltung, Telefon 0681 602 1094 oder abonnement@drp-orchester.de.