Fussball: Zwischen dem TuS Göllheim und dem SV Mackenbach entscheidet sich am Sonntag (16 Uhr) in Münchweiler an der Alsenz, wer in die Bezirksliga Westpfalz aufsteigt. Die Mackenbacher sind nach dem 3:1 (1:1)-Sieg über den SV Obersimten mit dem TuS gleichgezogen. Sollte das Aufstiegsspiel nach 90 Minuten und einer Verlängerung unentschieden stehen, folgt ein Elfmeterschießen.

Nach der Niederlage im ersten Aufstiegsspiel gegen Göllheim zählte für den SV Obersimten am Sonntag vor über 350 Zuschauern im Schopper Eichwaldstadion gegen den SV Mackenbach