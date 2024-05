Der Dartclub Nostradartmus Kaiserslautern spielt am Samstag und Sonntag in der Endrunde der Dart-Bundesliga um die deutsche Meisterschaft.

Die Westpfälzer, die ihre Heimspiele in Hüthers Holzmühle in Thaleischweiler-Fröschen austragen, qualifizierten sich in einer spannenden Vorrunde der Gruppe Süd erst am letzten Spieltag mit hauchdünnem Vorsprung für die Endrunde in Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen). „Unser Ziel war zunächst der Klassenerhalt. Dass es letztlich zur Teilnahme an der Endrunde gereicht hat, macht uns mächtig stolz“, sagt Mannschaftsführer Andreas Altmaier und kündigt an: „Wir sind immer optimistisch. Auf jeden Fall wollen wir in den zweiten Tag, um dann gegen die stärksten Mannschaften Deutschlands zu spielen. Leicht wird es nicht, aber wir wollen locker bleiben und gute Spiele liefern.“

Nicht in Bestbesetzung

Nicht alle Nostradartmus-Spieler können die Reise ins südliche Ruhrgebiet antreten. Dennoch sieht der Kapitän gute Chancen auf das Erreichen des zweiten und entscheidenden Spieltages. „Es entscheidet auch bei dieser Endrunde die Tagesform, und so mancher Spieler könnte über sich hinauswachsen“, merkt Altmaier an.