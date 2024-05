Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine ansprechende Leistung bot der SV Morlautern am Mittwoch in der Oberligapartie gegen den SV Gonsenheim. Doch am Ende musste er sich gegen die in der zweiten Halbzeit klar überlegenen Gäste mit 0:3 (0:0) geschlagen geben. Damit geht der Abstiegskampf für das Team von Trainer Daniel Graf in die nächste Runde.

Im Vergleich zum Auftritt beim VfR Baumholder waren die Morlauterer nicht wiederzuerkennen. Sie spielten mit großem Einsatz, taktisch diszipliniert und zeigten Kampfgeist. In Sachen Lob hielt