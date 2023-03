Neuzugänge in der Sammlung der Pfalzgalerie sind Thema des nächsten Kunstgesprächs am Sonntag, 26. März, 11 Uhr, in dem Museum des Bezirksverbands. Pfalzgaleristin Annette Reich stellt dabei die ausgefallenen Arbeiten von Gesa Lange vor.

Wer zeichnet, nutzt in der Regel vor allem Papier und Bleistift oder Graphit. Nicht so Gesa Lange. Sie zeichnet auf Leinwand und das auch noch mit Garn. Die Hamburger Künstlerin verbindet Techniken und Materialien unterschiedlicher Bereiche und erweitert mit dieser Arbeitsweise das Medium der Zeichnung. Dabei entstehen beeindruckende Arbeiten mit einer Höhe von über zwei Metern: eine Herausforderung an die Wahrnehmung. Auch ihre Kleinformate bestechen durch eine ambivalente Wirkung, die sich einstellt, sobald man sich vor ihnen bewegt.

Es sind drei sehr unterschiedliche Arbeiten aus dem Werk von Gesa Lange, die in ihrer innovativen Entstehungs- und Wirkungsweise den Bestand im Bereich der zeitgenössischen Kunst vortrefflich ergänzen. Annette Reich, Leiterin der Gemälde- und Skulpturensammlung des Museums, stellt die Neuzugänge vor und lädt ein, über Gesehenes und Gehörtes zu diskutieren. Im Anschluss gibt es Kaffee und/oder einen Apéro an der Snackbar.

Infos

Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Donnerstag, 16. März. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf an der Museumskasse oder können unter anmeldung@mpk.bv-pfalz.de beziehungsweise telefonisch unter 0631 3647-205 verbindlich bestellt werden.