Nach der brutalen Messerattacke vor dem Haupteingang des Kaiserslauterer Westpfalz-Klinikums in der Nacht zum Samstag hat die Polizei am Dienstag einen Tatverdächtigen in Köln festgenommen.

Polizei und Staatsanwaltschaft werfen dem 21 Jahre alten Mann vor, drei Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren bei einem Streit mit einem Messer zum Teil schwer verletzt zu haben. Der Verdächtige ergriff nach der Tat die Flucht. Die Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 21-Jährigen, der am Dienstagabend im Kölner Hauptbahnhof festgenommen wurde. Am Mittwoch, so die Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei, wurde der 21-Jährige nach Kaiserslautern überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Zu den Vorwürfen machte der 21-Jährige keine Angaben. Wegen Fluchtgefahr ordnete das Gericht Untersuchungshaft an, der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an. Unklar ist unter anderem das Tatmotiv.