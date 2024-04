Das Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern, kurz SOKL, veranstaltet am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr ein klassisch-romantisches Frühjahrskonzert in der Fruchthalle.

Zunächst erklingt dabei die Ouvertüre aus Mozarts „Don Giovanni“. Es folgt das Klavierkonzert Nr. 2 in g-Moll, op. 22 von Camille Saint-Saëns. Solistin ist hier die vielfach ausgezeichnete Kaiserslauterer Pianistin Sandra Urba. Geboren in eine Musikerfamilie, absolvierte Urba ihre Studien bei Anatol Ugorski, Alfredo Perl, Jacob Leuschner und Pavel Gililov. 2015 schloss sie ihr Konzertexamen mit Auszeichnung an der Hochschule für Musik und Tanz Köln ab.

Zum Abschluss interpretiert das Orchester unter Dirigent Alexander Mayer dann Antonín Dvoraks achte Sinfonie, die seit ihrer Uraufführung im Jahr 1890 nicht mehr aus den Konzertsälen der Welt wegzudenken ist. Tickets gibt es bei ticket-regional.de und an der Abendkasse. Weitere Information unter www.sokl.de.